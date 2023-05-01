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Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasının son maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 89-85 mağlup etti.

SALON: Ülker

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 13, Morgan 22, Yiğit Arslan 13, Smith 20, Boutsiele 10, Muhammet Baygül 6, Hadi Özdemir, Gist, Berkay Candan 5

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 7, Roberson 16, Saldivar 22, Williams 12, Ogün Sevinç 6, Ata Kahraman, Troy Selim Şav 14, Mustafa Baki Görür 3, Tarrant 5

1. PERİYOT: 30-19

DEVRE: 51-37

3. PERİYOT: 71-68

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasının son maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 89-85 mağlup etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Manisa Spor Haberler

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