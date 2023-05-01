Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasının son maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 89-85 mağlup etti.
SALON: ÜlkerHAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Musa Kazım ÇetinBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 13, Morgan 22, Yiğit Arslan 13, Smith 20, Boutsiele 10, Muhammet Baygül 6, Hadi Özdemir, Gist, Berkay Candan 5MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 7, Roberson 16, Saldivar 22, Williams 12, Ogün Sevinç 6, Ata Kahraman, Troy Selim Şav 14, Mustafa Baki Görür 3, Tarrant 51. PERİYOT: 30-19DEVRE: 51-373. PERİYOT: 71-68Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasının son maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 89-85 mağlup etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor