Bahçeşehir Koleji Karadağ'ı mağlup etti
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında Karadağ'ın KK Mornar ekibini 78-71 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Karadağ'ın KK Mornar ekibini 78-71 mağlup etti.
Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 28-21 üstün tamamladı. Bahçeşehir Koleji, ikinci periyotta toparlanıp farkı indirse de soyunma odasına 43-42 ev sahibi takım önde gitti.
İkinci yarıda daha etkili oynayan Türk ekibi, final periyoduna 60-55 önde girdiği karşılaşmada parkeden 78-71 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, grubundaki 2'nci galibiyetini elde ederken, ev sahibi takım 2'nci yenilgisini yaşadı.
Bahçeşehir Koleji, 8 Kasım Çarşamba günü deplasman Çekya ekibi ERA Nymburk ile karşılaşacak.