Bahçeşehir Koleji, Jaleen Smith ile Yollarını Ayırdı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 30 yaşındaki oyun kurucu Jaleen Smith ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Smith'in katkılarına teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 30 yaşındaki oyun kurucu Jaleen Smith ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Takımımıza 2024-2025 sezonunda katılan Jaleen Smith ile yollarımız ayrılmıştır. Jaleen'a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

ABD asıllı Hırvat basketbolcu, geride kalan sezon Bahçeşehir Koleji'nin BKT Avrupa Kupası'nda yarı final oynamasında önemli rol oynamıştı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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