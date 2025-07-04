Bahçeşehir Koleji, İsmet Akpınar'ı Transfer Etti
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu İsmet Akpınar'ı 2025-2026 sezonu için kadrosuna kattığını açıkladı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu İsmet Akpınar'ı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda kadromuzda yer alan ve son olarak Türk Telekom forması giyen eski oyuncumuz İsmet Akpınar, 2025-2026 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek." denildi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor