Bahçeşehir Koleji, İsmet Akpınar'ı Transfer Etti

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu İsmet Akpınar'ı 2025-2026 sezonu için kadrosuna kattığını açıkladı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu İsmet Akpınar'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda kadromuzda yer alan ve son olarak Türk Telekom forması giyen eski oyuncumuz İsmet Akpınar, 2025-2026 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek." denildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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