Bahçeşehir Koleji, gözünü Avrupa Kupası'na dikti

İSTANBUL (DHA) - Hüseyin Yücel: İstanbul'da işi bitirip kupayı getireceğiz

Erhan Ernak: Zor bir maç olmasını bekliyorduk

Öte yandan Başkan Hüseyin Yücel'in kızı Ada Yücel ve yeğeni Aslan Çabakçor da mücadeleyi büyük bir heyecanla takip etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Yücel ve Çabakçor, takımın iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek İstanbul'da kupayı kazanacaklarından emin olduklarını söyledi.