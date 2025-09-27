Bahçeşehir Koleji, Galatasaray'ı 93-86 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Galatasaray MCT Technic'i 93-86 mağlup etti. Maçta Bahçeşehir Koleji'nin en skorer oyuncusu Flynn oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis
Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, Homesley 8, Ponitka 15, Göktuğ Baş 2, Williams 15, Hale 13, Koprivica 5, Mitchell 4, İsmet Akpınar, Kenan Sipahi 8
Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Cummings 10, Palmer 27, Bishop 7, White 18, McCollum 11, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer, Gillespie, Muhsin Yaşar 8
1. Periyot: 23-26
Devre: 42-47
3. Periyot: 67-66
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor