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Bahçeşehir Koleji FIBA Europe Cup finalinde mağlup oldu

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Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup final ilk maçında Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'e 85-74'lük skorla kaybetti. Axel Bouteille 25 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nin en skoreri oldu.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup final ilk maçında konuk olduğu Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'e 85-74'lük skorla kaybetti.

FIBA Europe Cup final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Messe Spor Salonu'nda Alman ekibi NINERS Chemnitz ile karşılaştı. Kırmızı-lacivertliler devreye 50-36 geride girdiği müsabakada parkeden 85-74'lük skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri Bahçeşehir Koleji'nden 25 sayı ile oynayan Axel Bouteille olurken, ev sahibi takımda da DeAndre Lansdowne 16 sayıyla mücadele etti.

Finalin rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Salon: Messe

Hakemler: Georgios Poursanidis, Fernando Calatrava, Gvidas Gedvilas

Chemnitz: Aher Uguak 3, Jeffery Garrett 10, Wesley Van Beck 13, Jonas Richter 12, DeAndre Lansdowne 16, Kaza Kajami-Keane 11, Tylor Ongwae, Ousman Krubally 8, Dominic Lockhart, Kevin Yebo 12

Başantrenör: Rodrigo Pastore

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül, George Earl Kell III 4, Jerry Boutsiele 13, Egehan Arna, Tony Taylor 15, Phil Scrubb, Berkay Candan 3, Tyler Cavanaugh 14, Ahmet Yılmaz, Axel Bouteille 25

Başantrenör: Dejan Radonjic

1. Periyot: 29-18 (NINERS Chemnitz lehine)

Devre: 50-36 (NINERS Chemnitz lehine)

3. Periyot: 68-58 (NINERS Chemnitz lehine) - CHEMNİTZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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