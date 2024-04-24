Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup finalinde Alman ekibini mağlup etti

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup final rövanş maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi NINERS Chemnitz'i uzatmalarda 105-95'lik skorla mağlup etti. İlk müsabakayı 85-74 kaybeden kırmızı-lacivertliler bu sonuçla sezonu 2. olarak tamamladı.

FIBA Europe Cup final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda Alman takımı NINERS Chemnitz ile karşılaştı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk periyodu Chemnitz 19-18 önde tamamladı. İkinci periyotta savunmada rakibini durduran, hücumda daha etki olan kırmızı-lacivertliler bir ara farkı 19 sayıya çıkarsa da devreye 55-38 önde girdi. Üçüncü periyotta hücumda sayı bulmakta zorlanan Bahçeşehir Koleji farkı koruyamadı. Alman temsilcisi etkili hücumlarının yanında birçok kez de serbest atış noktasına geldi ve periyot 67-67 sona erdi. Son periyotta taraftarının da desteğiyle öne geçen kırmızı-lacivertliler istediği farkı yakaladı ve uzatma periyoduna geçildi (95-84). Bahçeşehir Koleji, uzatmalarda parkeden 105-95'lik skorla galip ayrılsa da Almanya'daki ilk maçı 85-74 kaybettiği için sezonu ikinci olarak tamamladı.

Müsabakanın en skoreri Chemnitz'te 29 sayı ile oynayan Kaza Kajami olurken, Bahçeşehir Koleji'nde ise Jerry Boutsiele 24 sayı ile katkı verdi.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, TBF yöneticileri ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da tribünden takip etti.

Salon: Ülker Etkinlik ve Spor

Hakemler: Luis Castillo, Nicolas Maestre, Martin Horozov

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül, George Earl Kell III 21, Jerry Boutsiele 24, Egehan Arna 3, Tony Taylor 20, Phil Scrubb 12, Berkay Candan 3, Tyler Cavanaugh 15, Axel Bouteille 7

Başantrenör: Dejan Radonjic

Chemnitz: Aher Uguak 8, Jeffery Garrett 8, Wesley Van Beck 10, Jonas Richter 7, DeAndre Lansdowne 10, Kaza Kajami 29, Tylor Ongwae 4, Ousman Krubally 12, Dominic Lockhart 4, Kevin Yebo 3

Başantrenör: Rodrigo Pastore

1. Periyot: 19-18 (NINERS Chemnitz lehine)

Devre: 55-38 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 67-67

Normal süre: 95-84 (Bahçeşehir Koleji lehine)

5 faul alanlar: Kevin Yebo (33.13), Jonas Richter (33. 32), Ousman Krubally (38.52), Jeffery Garrett (41.43) (NINERS Chemnitz) - İSTANBUL