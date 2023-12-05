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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükseldi

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Bahçeşehir Koleji, L Grubu ilk maçında Polonya'nın Legia Varşova takımını konuk edecek. İlk turda lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci tura yükselmek için mücadele edecek.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükselen Bahçeşehir Koleji, L Grubu ilk maçında yarın Polonya'nın Legia Varşova takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, ilk turda ERA Nymburk, Sabah ile KK Mornar takımlarının bulunduğu D Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamlamıştı.

Legia Varşova ise Kataja Basket, Patrioti Levice ile CSM CSU Oradea'nın bulunduğu J Grubu'ndan 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider olarak ikinci tura yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

Legia Varşova basketbol Polonya Basketbol Spor Güncel Haberler

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