Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Sporting'i ağırlayacak - Haberler

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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Sporting'i ağırlayacak

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Sporting'i ağırlayacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Portekiz'in Sporting takımını konuk edecek.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Portekiz'in Sporting takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, baştan sona üstün götürdüğü deplasmandaki ilk maçı 73-70 kazanmıştı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Bahçeşehir Koleji, basketbol, Portekiz, Sporting, Spor, Haberler

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