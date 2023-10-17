Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ilk maçında ERA Nymburk karşısında

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2023-2024 sezonu D Grubu ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Çekya ekibi ERA Nymburk'u konuk edecek.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2023-2024 sezonu D Grubu ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Çekya ekibi ERA Nymburk'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

D Grubu'nda günün diğer maçında Karadağ ekibi Mornar ile Azerbaycan temsilcisi Sabah ile karşı karşıya gelecek.