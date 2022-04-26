Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nın finalinde Reggio Emilia'yı konuk ediyor - Haberler

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Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nın finalinde Reggio Emilia'yı konuk ediyor

AA - Süha Gür - Spor
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nın finalinde Reggio Emilia'yı konuk ediyor

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında Bahçeşehir Koleji yarın İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla karşılaşacak.

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında Bahçeşehir Koleji yarın İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadele NTV'den canlı yayımlanacak.

Kırmızı-lacivertliler, iki maç üzerinden yapılan finalin ilk maçında deplasmanda rakibini 72-69 yenmeyi başarmıştı.

Bahçeşehir Koleji'ne her türlü galibiyetin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetler de kupayı getirecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu kapalı gişe

Bahçeşehir Koleji ile Unahotels Reggio Emilia arasındaki final karşılaşması dolu tribünler önünde oynanacak.

Zorlu mücadele öncesinde 13 bin 500 kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçın biletleri tükendi.

AA / Süha Gür - Spor

Bahçeşehir Koleji, İtalya, Spor, Haberler

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