Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda final için avantaj arıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın Hollanda'nın ZZ Leiden takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Leiden şehrindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Çeyrek final ilk maçında Portekiz'in Sporting ekibini 73-70 yenen Bahçeşehir Koleji, rövanş maçını da 66-54 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

İki maç üzerinden yapılacak yarı finalde rövanş 6 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Bahçeşehir Koleji, rakibini elemesi durumunda yine iki maç üzerinden oynanacak olan finalde 2021-22 sezonu şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Final maçları 20 ve 27 Nisan'da gerçekleştirilecek.