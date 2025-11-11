Haberler

Bahçeşehir Koleji EuroCup'da Yunan Ekibi Aris'i Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol EuroCup 7. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Yunan ekibi Aris'i 86-76'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Basketbol EuroCup 7. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı Yunan ekibi Aris'i 86-76'lık skorla mağlup etti.

Salon: Palais des Sports

Hakemler: Mehdi Difallah, Tomasz Trawicki, Amit Balak

Aris: Ronnie Harrell 10, Bryce Jones 16, Elijah Mitrou-Long 15, Amine Noua 9, Steven Enoch 4, Arnoldas Kulboka 11, Jakob Forrester 7, Bryn Forbes 1, Stelios Poulianitis 2, Eleftherios Bochoridis 1, Stelios Poulianitis 2

Başantrenör: Igor Milicic

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 13, Mateusz Ponitka 13, Tyler Cavanaugh 14, Calep Homesley 7, Trevion Williams 8, Kenan Sipahi, Balsa Koprivica 8, Matt Mitchell 16, Hunter Hale 7

Başantrenör: Marko Barac

1. Periyot: 23-16

Devre: 39-38

3. Periyot: 59-57 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.