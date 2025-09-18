Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Yeni Sezona İddialı Giriyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi medya etkinliği gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel, başantrenör Marko Barac, teknik heyet ve oyuncular katıldı.

Begüm Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonla ilgili düşüncelerini aktararak, "Hazırlık dönemi çok iyi geçiyor. 7 hazırlık maçında da mağlup olmadık. Gloria Cup'ı kazandık. Yeni sezon bizim için hızlı başladı. Nasıl başladıysa öyle gider derler. Umarım bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlere değinen Yücel, "Malachi Flynn geldi. Hunter Hale geldi. Çok güçlü bir kadro kurduk. Kulüp tarihinin en güçlü kadrosunu kurduk diyebiliriz. Bu sezon, her zaman olduğumuzdan daha da iddialıyız. Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Bu sene Avrupa Kupası'nı kazanmak daha kolay olabilir. Takımların çoğu Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Bu yüzden şansımızın daha fazla olduğuna inanıyorum. Bu şansı değerlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Türk oyunculara yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Basketbol Süper Ligi'ndeki hedeflerini aktaran Yücel, "Hedefimiz her zaman ilk 3-4'te olmak. Bu sene bunu başaracağımıza inanıyorum. Türk oyunculara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biz, kadromuzu Türk oyuncularımızın üzerine kurmaya çalışıyoruz. Milli takıma da oyuncu yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu durumu da sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası performansını değerlendiren Yücel, "Milli takımımızı tebrik ediyorum. Bizi çok onurlandırdılar. Bizi çok gururlandırdılar. Hepimiz, televizyon başında çok büyük bir heyecanla maçları izledik. İkinci olduk ama önümüzdeki 4 senede ben kupayı getireceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Son olarak basketbolseverlere mesaj veren Yücel, "Biz, sahalara fair-play ruhunu geri getirmek istiyoruz. Basketbol, centilmen bir spor. Bu durumun futbola örnek olmasını istiyoruz. Bu seneki amaçlarımızdan bir tanesi de bu olacak." dedi.