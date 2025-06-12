Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'na Yeni Başantrenör Marco Barac
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Marco Barac ile anlaştığını duyurdu. Barac, son olarak Adriyatik Ligi'nde KK Mega Basket takımında görev yapıyordu.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Sırp Marco Barac'ın getirildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak Adriyatik Ligi ekiplerinden KK Mega Basket takımında başantrenörlük görevini yürüten Marco Barac ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Marco Barac." ifadeleri kullanıldı.
Bahçeşehir Koleji, dün başantrenör Dejan Radonjic ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor