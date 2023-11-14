Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Azerbaycan'ın Sabah ekibiyle karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Azerbaycan'ın Sabah ekibiyle karşılaşacak. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Bahçeşehir Koleji grupta lider durumda bulunurken, Sabah ekibi son sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında yarın sahasında Azerbaycan'ın Sabah ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Toplam 4 takımın yer aldığı grupta Bahçeşehir Koleji 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla ilk sırada bulunuyor. Azerbaycan temsilcisi Sabah ise 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve averajla grupta son sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye organizasyonda ilk kupasını getirmişti.