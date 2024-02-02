Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Avrupa'da hedeflerini açıkladı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dejan Radonjic, takımını Avrupa'da en üst seviyeye çıkarıp, ligde de ilk 8 sırayı hedeflediklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 54 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa ve Türkiye'deki hedeflerini anlattı.

FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanarak çeyrek finale çıkmayı garantilemelerine karşın temkinli konuşan Karadağlı başantrenör, takımın adım adım gitmesi gerektiğini vurguladı.

İlk düşüncelerinin hafta sonunda ligde oynanacak Anadolu Efes mücadelesi olduğunu dile getiren Radonjic, "Bu maçın ardından Jonava mücadelesini, ardından FIBA Avrupa Kupası'ndaki diğer turları düşüneceğim. Çeyrek finale kaldık ama rakibimiz belli değil. Şu anda Jonava maçını kazanıp planlarımızı ona göre yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe Beko mücadelesini son anda şanssız şekilde kaybettik"

Anadolu Efes'in Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi olduğunun altını çizen Radonjic, şöyle devam etti:

"Fazla sayıda kaliteli oyuncuları var. Ama bununla beraber elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyup kazanmaya çalışacağız. Fenerbahçe Beko mücadelesini son anda şanssız şekilde kaybettik. Oyuncularıma da bu şekilde kaybettiğimiz için üzgün olduğumu söyledim ama aynı zamanda bu mücadeleyi gösterip, kazanmaya bu kadar yaklaştığımız için mutluyum. Söylediğim gibi adım adım gidip önümüzdeki maçlara bakarak ilerleyeceğiz. Ama tabii ki bu takımı Avrupa'da en üst seviyede ve ligde de ilk 8 içinde görmek istiyoruz. Bunun için de birçok maç kazanmamız gerekiyor. Elimizden gelen mücadeleyi verip ne olacağına bakacağız."

"Yüzde 100'le mücadele ederek maç ayırt etmeden gitmemiz gerekiyor"

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Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Emlakjet'le eşleştikleri ve 3 kulvarda mücadele ettiklerine hatırlatılan Karadağlı çalıştırıcı, "Beşiktaş çok iyi bir takım ve evlerinde oynadıkları bütün lig maçlarını kazandılar. Kupa maçını düşünmeden önce önümüzdeki maçlara odaklanacağız, sonra Beşiktaş Emlakjet mücadelesini düşüneceğiz." açıklamasında bulundu.

Takımından her maçta maksimum performans beklediğini de belirten Radonjic, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her maçta maksimum performansımızı göstermemiz gerekiyor. Kupa ve kulvar fark etmeksizin en iyisini yapmak istiyoruz. Yüzde 100'le mücadele ederek maç ayırt etmeden gitmemiz gerekiyor. Sezon bitmediği için bunların analizini yapmak da çok kolay değil. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz."

Son olarak İstanbul'a geldiği için kendisini mutlu hissettiğini ve kulüp başkanı Begüm Yücel'le çalışmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Radonjic, "Buraya gelmeden bir ay önce başkanımızla görüştük. Problemi ve yapmak istediklerini, hedeflerini gördüm. Bahçeşehir Koleji'nde çalışmanın benim için ilginç olacağını düşündüm. Geldiğimden bu yana da mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.