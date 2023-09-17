Bahçeşehir Koleji Ege Cup 2023'ü Birinci Tamamladı

Aliağa Petkimspor'un düzenlediği Ege Cup 2023'te Bahçeşehir Koleji finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek birinci oldu.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'un sezon öncesi düzenlediği Ege Cup 2023 son gün maçlarıyla bitti. Geleneksel organizasyonda son gün final niteliğindeki maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 77-65 mağlup eden Bahçeşehir Koleji birinci oldu. Manisa BŞB ikinci sırayı elde ederken, turnuvada ev sahibi Aliağa Petkimspor da son gün Merkezefendi Belediyesi Basket'i 89-87 yenerek üçüncü oldu.