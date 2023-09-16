Bahçeşehir Koleji Ege Cup 2023'te birinci oldu
Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege Cup 2023'te Bahçeşehir Koleji birinci oldu. Finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 85-77 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, organizasyonda birincilik elde etti. Aliağa Petkimspor ise üçüncülüğü kazandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege Cup 2023'te birinciliği Bahçeşehir Koleji elde etti.
ENKA Spor Salonu'ndaki turnuvanın ikinci gününde ilk maçlarını kazanan Bahçeşehir Koleji ile Manisa Büyükşehir Belediyespor finalde karşılaştı.
Karşılaşmayı 85-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, organizasyonda birinciliğe ulaştı.
Bu müsabakadan önce oynanan müsabakada Yukatel Merkezefendi Belediyespor'u 89-87 mağlup eden Aliağa Petkimspor, organizasyonda üçüncülüğü elde etti.