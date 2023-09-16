Bahçeşehir Koleji Ege Cup 2023'te birinci oldu

Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege Cup 2023'te Bahçeşehir Koleji birinci oldu. Finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 85-77 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, organizasyonda birincilik elde etti. Aliağa Petkimspor ise üçüncülüğü kazandı.