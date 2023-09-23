Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsünde Okula Hoş Geldin Futbol Turnuvası Düzenlendi

Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsünde düzenlenen okula hoş geldin futbol turnuvasının kazananı dostluk oldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilköğretim haftası hafta boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğrencilere öğretmenler tarafından madalya ve kupa verildi.

Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsünde düzenlenen okula hoş geldin futbol turnuvasının kazananı dostluk oldu.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ilköğretim haftası hafta boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsünde de 3. ve 4. Sınıf öğrencileri arasında "Okula Hoş Geldin" futbol turnuvası düzenlendi. Öğrenciler maçlarda kıyasıya mücadele ederken kazanan dostluk oldu. Öğrencilere öğretmenler tarafından madalya ve kupa verildi. - DÜZCE