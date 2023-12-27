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Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic ile anlaştı

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Bahçeşehir Koleji, Karadağlı çalıştırıcı Dejan Radonjic ile başantrenörlük görevi için anlaşmaya vardığını duyurdu. Radonjic, daha önce Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli bir başantrenördür.

Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevi için Karadağlı çalıştırıcı Dejan Radonjic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Dejan Radonjic!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

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