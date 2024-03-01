Üye Girişi
Haberler

Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti

Güncelleme:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 75-68 mağlup etti. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 8. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 11. yenilgisini yaşadı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

Darüşşafaka Lassa : Adams 4, Woodard 12, Abdur-Rahkman 14, Berk Demir 5, Muhsin Yaşar 22, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran 5, Can Korkmaz 6, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Carlton

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 3, Boutsiele 8, Taylor 12, Berkay Candan, Bouteille 15, Kell, Egemen Güven 11, Can Maxim Mutaf 3, Egehan Arna 14, Cavanaugh 9

1. Periyot: 25-14

Devre: 36-33

3. Periyot: 55-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 75-68 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 8. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 11. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Sigorta Lassa Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Trabzon adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Trabzon Belediye Başkan adayı Süleyman Hacıbektaşoğlu kimdir? TİP Tokat adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tokat Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Tekirdağ adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şırnak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sivas adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sivas Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sinop adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sinop Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Siirt adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Siirt Belediye Başkan adayı kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TİP Samsun adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Samsun Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şanlıurfa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sakarya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Rize adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Rize Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Osmaniye adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Osmaniye Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Ordu adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Ordu Belediye Başkan adayı Semih Yıldız kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maçı CANLI izle! 1 Mart Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title