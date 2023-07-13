Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Can Maxim Mutaf'ı 2023-2024 sezonu için kadrosuna dahil etti. Oyun kurucu şutör ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Mutaf, geçen sezon 26 maçta 7,1 sayı ortalaması yakaladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Büyükçekmece Basketbol'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu ile 2023-2024 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyun kurucu şutör ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Can Maxim Mutaf, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 26 maçta 7,1 sayı ortalaması yakaladı.