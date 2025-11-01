Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Basketbol'u Deplasmanda Yenerek Galip Geldi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Basketbol'u 77-75 mağlup etti. Maçta en çok sayı atan oyuncu Bahçeşehir Koleji'nden Flynn oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
Bursaspor Basketbol : Childress 20, Parsons 17, Nnoko 13, Konontsuk 9, Berk Can Akın 3, King Jr. 6, Crawford 5, Yesukan Onar, DeLaurier 2, Bora Satır
Bahçeşehir Koleji: Flynn 36, Homesley 8, Williams 12, Mitchell 4, Cavanaugh 8, Kenan Sipahi 3, İsmet Akpınar 3, Hale 3, Furkan Haltalı, Koprivica, Göktuğ Baş
1. Periyot: 18-21
Devre: 37-38
3. Periyot: 62-51
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 77-75 mağlup etti.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor