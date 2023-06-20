Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Sinan Atalay ile Yola Devam Ediyor

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, başantrenörlük görevini devralan Sinan Atalay ile yeni sezon için sözleşme yenileyerek hedefini FIBA Europe Cup'ta tekrar şampiyon olmak olarak belirledi.

Başkanlığını aynı zamanda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanlığını da yapan Hüseyin Yücel'in üstlendiği Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu için başantrenör Sinan Atalay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Başantrenör Sinan Atalay ve kulüp yönetim kurulunun da katılımıyla yapılan imza töreninde takımın bu sezonki hedefleri de ortaya konuldu.

Bahçeşehir Koleji'nde basketbolda geçen sezon başantrenör Erhan Ernak ile yolların ayrılmasının ardından iki sezondur yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Sinan Atalay, takımın başına geçerek sezonu tamamlamıştı. Antrenör değişikliği sonrası sezonu iyi bir ivmeyle bitiren Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 13 galibiyetle dokuzuncu sırada bitirmiş, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de sezona son 16 gruplarında veda etmişti. Bahçeşehir Koleji, geçen yıl FIBA Europe Cup'ta İtalyan ekibi Reggıo Emilia'yı finalde yenerek şampiyon olmuştu.