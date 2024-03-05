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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Porto ile Avrupa Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak

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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Portekiz ekibi Porto ile deplasmanda mücadele edecek. Bahçeşehir Koleji, grup aşamasında 6 maçını da kazanarak lider olarak çeyrek finale yükselirken, Porto ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı. Rövanş maçı ise 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

Porto'daki Dragao Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Bahçeşehir Koleji grup aşamasında oynadığı 6 maçı da kazanıp adını lider olarak çeyrek finale yazdırmıştı. Porto ise grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti.

Bahçeşehir Koleji bu organizasyonda 2022 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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