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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Medya Günü Düzenledi

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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde medya günü düzenledi. Takım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra EuroCup'ta da mücadele edecek.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı yeni sezon öncesinde medya günü düzenledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dışında bu sezon Avrupa'da da EuroCup'ta mücadele edecek Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde Bahçeşehir Koleji'nin medya günü etkinliği Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Teknik ekip ve basketbolcuların yer aldığı etkinlikte özel röportaj ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sigorta Türkiye Güncel Medya Spor

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