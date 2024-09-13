Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Medya Günü Düzenledi

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı yeni sezon öncesinde medya günü düzenledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dışında bu sezon Avrupa'da da EuroCup'ta mücadele edecek Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde Bahçeşehir Koleji'nin medya günü etkinliği Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Teknik ekip ve basketbolcuların yer aldığı etkinlikte özel röportaj ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - İSTANBUL