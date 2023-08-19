Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı FIBA Europe Cup'u kazanmak istiyor

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı oyuncusu Kartal Özmızrak, bu sezon FIBA Europe Cup'u tekrardan kazanarak, Türkiye'yi gururlandırmak istediklerini söyledi. Özmızrak, takımın Ordu'da yapılan sezon açılışında yaptığı açıklamada, yeni sezona iyi hazırlandıklarını ve Avrupa kupası hedeflerini sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, takımın uyumlu bir kadro olduğunu ve başarılı olmak için pes etmeyeceklerini ifade etti.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı oyuncusu Kartal Özmızrak, bu sezon FIBA Europe Cup'u tekrardan kazanarak, Türkiye'yi gururlandırmak istediklerini söyledi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin 27 yaşındaki basketbolcusu Kartal Özmızrak, takımın Ordu'da yapılan sezon açılışında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Özmızrak, "Bu yıl benim Bahçeşehir Spor Kulübü'nde 3. senem olacak. İlk günkü hedefimiz, heyecanımız neyse aynı şekilde yola çıktık. İlk gün koyduğumuz Avrupa kupası hedefini bugün de sürdürüyoruz. Sezon sonunda inşallah tekrardan ülkemizi bir Avrupa kupasıyla gururlandırırız ve sezon sonunda mutlu bir şekilde kutlarız" diye konuştu.

"Kadromuza yeni ve güçlü eklemeler yapıldı"

Takım olarak iyi bir uyum yakaladıklarını vurgulayan 27 yaşındaki basketbolcu, "Kadromuza yeni ve güçlü eklemeler yapıldı ama biz 3 yıldır beraber oynayan oyuncular olarak bunun avantajını da kullanacağımızı düşünüyoruz. Birbirini çok iyi tanıyan teknik ekip ve oyunculardan kurulu olan bir takımız. Sezon içinde bundan fayda görüp, asla pes etmeyen bir yapı kurup, bununla beraber başarılı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kartal, "Bizim misyonumuz öğrencilerle beraber, öğretmenlerle beraber her zaman kolej havasını yakalayıp, maçlarımızı böyle oynamak. Bu havaya aynı şekilde de devam edeceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı. - ORDU