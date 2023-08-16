- Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle yola çıktı

Kırmızı Ejderhalar, sezonun startını Karadeniz'de verdi

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Hüseyin Yücel:

"Hayalimiz ve hedefimiz bir kez daha FIBA Europe Cup'ı ülkemize getirmek"

ORDU - Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye FIBA Europe Cup şampiyonluğunu getirerek büyük gurur yaşatan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunun açılışını Karadeniz'de gerçekleştirdi. Sezon açılışında konuşan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Hüseyin Yücel, "Hayalimizde, hedefimizde bir kez daha FIBA Europe Cup'ı ülkemize getirmek ve ikinci bir rekora imza atmak var, inşallah bunu da başaracağız" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala ligin başarılı ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2023-2024 yılı sezonunun startını Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde verdi. Kurulduğu 2017 yılından bu yana altyapıya, spora ve sporcuya verdiği destekle ön plana çıkan ve birçok genç oyuncunun yetişmesini sağlayan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın yeni sezon hedeflerinin anlatıldığı toplantıya, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Menajer Alpaslan Aydın, Başantrenör Sinan Atalay, A Takım ve altyapı sporcuları katıldı.

Bahçeşehir Spor Kulübü'nün hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en genç spor kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Hüseyin Yücel, "Geçtiğimiz altı yıllık sürece baktığımızda, bu kısa sürede hiç de azımsanmayacak derecede ciddi başarılara imza attık. Kurulduğumuz ilk yıl Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdik. Birçok kulübün birkaç sene tutunabildiği Süper Lig'de 5 yıldır aralıksız mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte iki defa play-offlara kalma başarısını elde ettik ve tabii ki sadece bizleri değil tüm ülkemizi gururlandıran FIBA Avrupa Kupası'nı 2 sene önce hem kulübümüze hem de ülkemize kazandırdık. Her zaman her yerde dile getirdiğimiz üzere bizler bir kolej takımıyız, Bahçeşehir Koleji'nin spor kulübüyüz. Bu minvalde kurulduğumuz ilk günden itibaren altyapı çalışmalarına yaptığımız yatırımlar, verdiğimiz desteklerle basketbol camiasının en dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardık" diye konuştu.

Hüseyin Yücel: "Hayalimiz ve hedefimiz bir kez daha FIBA Europe Cup'ı ülkemize getirmek"

Yeni sezonda hedeflerinin yeniden FIBA Europe Cup'ta şampiyonluk olduğunu belirten Yücel, "Öncelikle ligimizde mücadele edecek olan tüm takımlara kazasız belasız ve tabii ki sakatlığın yaşanmadığı bir sezon diliyorum. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek olan kulüplerimize de ayrıca başarılar dilerim. Tüm yaz boyunca başta koçumuz Sinan hoca ve genel menajerimiz Alparslan beyin çok büyük emekleri sonucunda bugün burada bizlerle olan oyuncu arkadaşlarımızla güzel bir kadro oluşturduk ve artık hep beraber yeni bir yola çıkıyoruz. Bu sezon da bildiğiniz üzere FIBA Europe Cup'ta mücadele edeceğiz. Şimdi gönlümüzde, hayalimizde, hedefimizde bir kez daha bu kupayı, FIBA Europe Cup'ı ülkemize getirmek ve ikinci bir rekora imza atmak var, inşallah bunu da başaracağız. Ayrıca Türkiye basketbol süper liginde de kendi kulüp tarihimiz açısından bakıldığında bugüne kadarki en üst sıralarda ligi tamamlayacağımıza inancım tam. Bu sene kadromuzda çok önemli değişiklere gittik, ciddi anlamda kadromuzu yeniledik. Geçmiş yıllara nazaran çok daha sert, çok daha mücadeleci bir takım kurduğumuza inanıyorum. Bu vesileyle de aramıza yeni katılan tüm yerli ve yabancı oyuncularımıza hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun demek isterim" ifadelerini kullandı.

Alpaslan Aydın: "Bu sene iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum"

Kaliteli bir kadro kurduklarını vurgulayan Genel Menajer Alpaslan Aydın, "Bu sene A Takım olarak gerçekten iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bunun başarısını da sene sonu sizlere göstereceğiz. Başkanımız bu kulübü açarken bizlere söylediği ilk şey altyapıydı. 6. yılda altyapımız şu an Türkiye'de en iyisi. Çünkü biz çocuklara sadece basketbol oynamayı öğretmiyoruz. Bunun yanında çocuklara sosyal sorumluluk anlamında bir birey nasıl olunur onu öğretmeye çalışıyoruz. Ben kısa zamanda NBA'ye bir oyuncu göndereceğimizi düşünüyorum. İnşallah sakatlıksız bir sene geçirelim. Salonda bizi yalnız bırakmamanız çok önemli. Bizler de size güzel bir basketbol izlettireceğiz" dedi.

Sinan Atalay: "Hem ligde hem de Avrupa'da en üst seviyeyi hedefliyoruz"

Ligde ve Avrupa'da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Başantrenör Sinan Atalay, "Bu sezon yeni bir yapılanmaya gittik. Hem ligde hem de Avrupa'da en üst seviyeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda elde ettiğimiz tecrübelerle bu sezon sahada mücadele eden, savaşan ve kazanmak için her şeyi yapan bir takım oluşturmaya çalıştık. Bu sezon hedeflerimizden biri Avrupa Kupası'nı tekrardan kazanmak. Ligde de en üst seviyeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşabilecek güzel bir takım kurduk. Yeni sezonumuz hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji ile 6. sezonuna başlayacak olan takım kaptanı Hadi Özdemir ise "Bahçeşehir Koleji formasıyla 6. sezonumu yaşayacağım. Avrupa Kupası'nı bu aileyle birlikte kaldırdım. O günkü heyecanım neyse bu sezon da aynısını hissediyorum. O kupayı tekrar ülkemize getirmek istiyoruz, o milli heyecanı tekrar yaşamak istiyoruz. Takım arkadaşlarım ve teknik heyetle birlikte herkesi mutlu edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından A takım basketbolcuları ile altyapı sporcuları beraber basketbol oynadı. Açılış toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.