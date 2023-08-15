Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonuna Giresun'da başlıyor

Türkiye'ye FIBA Europe Cup şampiyonluğunu getiren Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yeni sezonun açılışını Giresun'da yapacak ve hedefi bu sezon da şampiyon olmak.

TÜRKİYE'ye iki yıl önce FIBA Europe Cup şampiyonluğunu getiren Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2023–2024 sezonun açılışını Giresun'dan gerçekleştirecek. Takımda hedef, bu sezonda FIBA Europe Cup'ta şampiyon olmak.

Türkiye Basketbol Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji Ordu Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde, 2023-2024 yılı sezonunu açacak. Toplantıda, A takım oyuncuları ile alt yapı oyuncuları da bir araya gelecek. Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren, baş antrenörlüğünü Sinan Atalay'ın üstlendiği takımın hedeflerinin anlatılacağı ve oyuncularının tanıtılacağı toplantıya, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Menejer Alpaslan Aydın ile sporcuların yanı sıra yöneticiler katılacak. Toplantı, 16 Ağustos saat 14.30'da başlayacak.

KUPAYI TÜRKİYE'YE GETİRMİŞLERDİ

"Kırmızı Ejderhalar" olarak tanınan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunda FIBA Europe Cup'ta namağlup olarak şampiyon olmuş, Türkiye'ye erkek basketbol branşında 7'nci Avrupa Şampiyonluğu kazandırmıştı. Takımdan bu sene İstanbul'dan 8, İzmir'den 4, Ankara'dan 1 olmak üzere toplam 13 basketbolcu ile İzmir'den 2, İstanbul'dan 1 olmak üzere 3 teknik ekip çalışanı, milli takımlardan davet almıştı.