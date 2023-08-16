Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonuna açılış yaptı

2021–2022 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getiren Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2023– 2024 sezon açılışını gerçekleştirdi. Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Hüseyin Yücel, "Hedefimiz, FIBA Avrupa kupasını ikinci kez ülkemize getirerek yeni bir rekora imza atmak olacaktır" dedi.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği 2023-2024 sezonu için geri sayım başladı. Bu kapsamda Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinden olan ve iki yıl önce FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getiren Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yeni sezon için açılış töreni düzenledi. Bahçeşehir Koleji Ordu Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde düzenlenen törene BUEK Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Hüseyin Yücel, teknik kadro, çok sayıda kişi katıldı. Bu sene de şampiyonluk sevincini yaşama hedefi olan kırmızı ejderhalar, yeni sezon öncesi transferlerini görücüye çıkarttı.

'HEYECANIMIZ, HIRSIMIZ DAHA DA ARTMIŞ DURUMDA'

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Hüseyin Yücel, törende yaptığı konuşmada tüm takımlara başarılar dileyerek, sakatlıkların olmadığı bir sezon geçirilmesini temenni etti. Güzel bir kadro kurduklarını belirten Yücel, "Tüm ekip olarak, tüm takım olarak bu sene gerçekten çok heyecanlıyız. Bu kulübü kurarken kendimize verdiğimiz sözlerden bir tanesi de, gerek Bahçeşehir ailesine olsun gerek ülkemize olsun bir Avrupa kupası hediye etmekti. Kuruluşumuz üzerinden henüz 5 yıl geçmesine rağmen 2 yıl önce çok büyük bir başarıya imza attık ve ülkemize 7'nci Avrupa kupasını kazandırmayı başardık. Ama tabi ki hedeflerimiz bitmedi. Hatta heyecanımız, hırsımız daha da artmış durumda. Tüm yaz sezonu boyunca başta Sinan Hocamız, diğer tarafta genel menajerimiz Alparslan Bey'in de yoğun çalışmaları sonucunda bugün burada bizlerle beraber olan oyuncu arkadaşlarımız ile çok güzel bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum ve artık hep beraber yeni bir yola çıkıyoruz, yeni bir sezonun startını veriyoruz" diye konuştu.

'SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ'

Bu sezonki hedeflerini de sıralayan Yücel, "Bu sezonda da bildiğiniz üzere FIBA Avrupa kupasında mücadele edeceğiz. Hayalimiz, hayalimizden de ziyade hedefimiz FIBA Avrupa kupasını ikinci kez ülkemize getirerek yeni bir rekora imza atmak olacaktır. Ayrıca Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni de en üst sıralarda kapatıp play-off'lara kalıp akabinde Türkiye şampiyonluğu için sonuna kadar pes etmeden savaşmak olacaktır. Nereye kadar gidebilirsek ama öncelikli mottomuz Türkiye şampiyonluğunu kovalamak için sonuna kadar savaşacağız, mücadele edeceğiz ve en üst sıralarda ligi bitirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

'DAHA SERT, ÇOK DAHA MÜCADELECİ BİR TAKIM KURDUĞUMUZA İNANIYORUM'

Kadrolarında bu sezon önemli değişikliklere gittiklerini ifade eden Yücel, "Ciddi bir yenilenmeye girdik. Geçmiş yıllara nazaran çok daha sert, çok daha mücadeleci bir takım kurduğumuza inanıyorum. Ben bu vesile ile de aramıza katılan tüm yeni gerek yerli olsun, gerek yabancı oyuncu arkadaşlarımız olsun hepsine hoş geldiniz diyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

'KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAN BİR TAKIM YARATMAYA ÇALIŞTIK'

Baş antrenör Sinan Atalay ise "Bu sezon yeni bir yapılanmaya gittik. Hem ligde hem Avrupa'da en üst seviyeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda elde ettiğimiz tecrübelerle bu sezon sahada mücadele eden, savaşan ve kazanmak için her şeyi yapan bir takım yaratmaya çalıştık. Bunu da şu anda gördüğümüzü düşünüyoruz. Bu sezon hedeflerimizden biri FİBA Avrupa kupasını daha önce ülkemize ve kulübümüze getirdiğimiz gibi tekrardan bu sevinci yaşatmak istiyoruz. Ligde de en üst seviyeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşabilecek güzel bir takım kurduk. Umarım sakatlığın olmadığı, sağlıklı ve hedeflerimize ulaşabileceğimiz bir sezon olur" ifadelerinde bulundu.

'MİLLİ HEYECANI TEKRAR YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Takım kaptanı Hadi Özdemir, Avrupa kupasını tekrar kazanmak istediklerini belirterek, "Kariyerimdeki Avrupa kupasını bu aile ile birlikte kaldırdım. O günkü heyecanım ne ise bu sezon da aynısını hissediyorum. Başkanımızın, koçumuzun da söylediği gibi; o kupayı ülkemize getirmek istiyoruz. Bu milli heyecanı tekrar yaşamak istiyoruz. Bahçeşehir ailesini geçmişte olduğu gibi tribünde yine görmek istiyoruz. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet ile birlikte herkesi mutlu edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oyuncular, taraftarlarının formalarını imzaladı.