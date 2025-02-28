İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor

Dünya bu çağrıyı konuşuyor! ABD basınından ses getirecek manşet
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı
Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

Yavuz Ağıralioğlu nerede?

Bahçeşehir Koleji Başkanı Yücel: EuroCup'ı Kazanmak Hedefimiz

Bahçeşehir Koleji Başkanı Yücel: EuroCup'ı Kazanmak Hedefimiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, BKT EuroCup'ta çeyrek finale yükseldiklerini ve EuroCup'ı kazanmanın hayal değil hedef olduğunu açıkladı. Türk oyunculara öncelik verdiklerini vurgulayan Yücel, finale ulaşmak için kararlı olduklarını belirtti.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, BKT EuroCup şampiyonluğunu hayal değil, hedef olarak gördüklerini söyledi.

Avrupa'nın basketbolda en prestijli ikinci organizasyonu olan BKT EuroCup'ta grubunu lider bitirerek çeyrek finalde mücadele etmeyi garantileyen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda Başkan Begüm Yücel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Aynı başarıyla ilerlemek istiyoruz"

BKT EuroCup'ta grup lideri olarak çeyrek finale yükseldiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Begüm Yücel, "EuroCup'ta grubumuzu lider bitirdik ve çeyrek finali garantiledik. Çarşamba günü oynanacak Cedevita Olimpija Ljubljana - Beşiktaş maçında rakibimizi bekliyoruz. Şu zamana kadar çok iyi geldik. Bundan sonra da aynı başarıyla ilerlemek istiyoruz. Önce çeyrek finali alıp, sonra yarı final ve inşallah finali de oynarız" ifadelerini kullandı.

"Finale doğru yürüyeceksek bunu Türk oyuncularla yapmalıyız"

Kuruldukları günden beri Türk oyunculara her zaman öncelik verdiklerinin altını çizen Yücel, "Bu sezon kadromuzu kurarken Türk oyunculara öncelik verdik. Finale doğru yürüyeceksek bunu Türk oyuncularla yapmalıyız diye düşündük. Bu hedefimizi de gerçekleştirdik. Şu anda kadromuzda Türk oyuncu sayımız fazla ve sahada yeri geldiği zaman 3-4 Türk oyuncumuzla beraber bu başarıyı aldık" diye konuştu.

"EuroCup'ı kazanmak bizim için hayal değil hedef"

Son olarak takımın hedeflerinden bahseden Başkan Begüm Yücel, "Hedeflerimiz arasında sezon sonunda öncelikle EuroCup'ta final oynamak ve finali almak var. Kendi ligimizde EuroCup'taki kadar başarılı olmasak da burada da ivmemizi yükseltmek istiyoruz. 'Hayal değil, hedef' diyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
img

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
img

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Öcalan çağrı yaptı, peki şimdi ne olacak? İşte planlanan yol haritası

Çağrı sonrası süreç nasıl ilerleyecek? İşte planlanan yol haritası
ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Son Dakika Haberleri

title