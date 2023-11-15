Bahçeşehir Koleji, Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı mağlup etti

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 99-80 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 29-15, ilk devreyi ise 30 sayı farkla 62-32 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında da üstün performansını sürdüren kırmızı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 82-53 önde bitirdiği maçı 99-80 kazandı.

Ev sahibi ekipte 18 sayı, yedişer asist ve ribauntla maçı tamamlayan Phil Scrubb, galibiyette başrolü oynadı. Muhammed Baygül ve Jerry Boutsiele 15'er, Egemen Güven ile Axel Bouteille dokuzar, Tyler Cavanaugh 8, Berkay Candan ile Tony Taylor yedişer, Ali Yüceoral 6, Arca Tuluoğlu 5 sayı üretti.

Azerbaycan temsilcisinde 19 sayı üreten Kyvon Davenport maçın en skoreri oldu.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, 5. maçından 4. galibiyetini çıkardı. Sabah ise 4. kez mağlup oldu.