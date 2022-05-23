Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonluğunu kutladı - Haberler

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Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonluğunu kutladı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonluğunu kutladı

FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji, şampiyonluğu düzenlediği festivalle kutladı.

FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji, şampiyonluğu düzenlediği festivalle kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BAU Future Campus'te beş binden fazla Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çalışanının katıldığı ve sanatçı Yalın'ın sahne aldığı kutlamaya basketbolcular üstü açık otobüsle giriş yaptı.

Bahçeşehir Koleji takımı kupa seremonisiyle FIBA Avrupa Kupası'nı bir kez daha kaldırırken, festivale katılanlar Yalın'ın şarkılarıyla eğlendi.

Öte yandan konser esnasında Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğunu kazanması sahneden ilan edildi ve etkinliğe katılanlar çifte kutlama yaptı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Yalın, Spor, Haberler

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