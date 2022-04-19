Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da kupa için avantaj arıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da kupa için avantaj arıyor

AA - Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da kupa için avantaj arıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Unipol Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Turnuvanın çeyrek finalinde Portekiz'in Sporting, yarı finalinde ise Hollanda'nın ZZ Leiden takımını eleyen Bahçeşehir Koleji, adını finale yazdırmıştı.

İki maç üzerinden yapılacak finalde rövanş, 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

AA / Süha Gür - Spor

Bahçeşehir Koleji, basketbol, Portekiz, İtalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title