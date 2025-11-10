Bahçeşehir Koleji, Aris ile Deplasmanda Karşılaşıyor
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 7. haftasında Yunanistan ekibi Aris ile deplasmanda mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma, TSİ 21.00'de Palais Spor Salonu'nda başlayacak. Bahçeşehir Koleji, geride kalan 6 haftada 5 galibiyetle grupta lider konumda bulunuyor.
Aris ise üçer galibiyet ve yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.
İstanbul temsilcisi, gruptaki son maçında İsrail'in Hapoel Bank Jahav takımına 90-82 yenildi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor