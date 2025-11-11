Haberler

Bahçeşehir Koleji, Aris'i 86-76 Yenerek Grubunda Liderliğini Sürdürdü

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda deplasmanda Yunanistan ekibi Aris'i 86-76 yenerek 6. galibiyetini aldı ve grubunda liderliğini sürdürdü.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında deplasmanda Yunanistan ekibi Aris'i 86-76 yendi.

Selanik'teki Palais Spor Salonu'nda oynanan A Grubu maçında Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 23-16 geride tamamladı.

Soyunma odasına 1 sayı farkla (39-38) önde giden Aris, dengeli geçen üçüncü periyodu 59-57 üstün bitirdi.

Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve farkı çift haneye çıkaran (62-72) Bahçeşehir Koleji, son periyottaki etkili hücum performansıyla sahadan 86-76 galip ayrıldı.

Matt Mitchell 16, Tyler Cavanaugh 14, Mateusz Ponitka ve Malachi Flynn ise 13'er sayıyla oynadı.

Bu sonuçla 6. galibiyetini elde eden Bahçeşehir Koleji, grubunda liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
