Bahçeşehir Koleji Anadolu Efes'i Deplasmanda Yenerek 7. Galibiyetini Elde Etti

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Anadolu Efes'i 78-75 mağlup etti. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligdeki 7. galibiyetini alırken, Anadolu Efes 2. kez yenilgi yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç

Anadolu Efes : Loyd 25, Cordinier 4, Şehmus Hazer 14, Ercan Osmani 22, Dessert, Weiler-Babb 5, Smits 3, Swider, David Mutaf, Erkan Yılmaz, Jones 2

Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, İsmet Akpınar, Homesley 14, Cavanaugh 14, Williams 14, Koprivica 3, Mitchell 5, Kenan Sipahi 5, Hale

1. Periyot: 22-15

Devre: 40-41

3. Periyot: 58-58

Beş faulle çıkan: 39.54 Weiler-Babb ( Anadolu Efes )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Anadolu Efes'i 78-75 yendi.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 2. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
