Bahçeşehir Koleji Almanya'da Veolia Towers ile Karşılaşıyor
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Veolia Towers takımıyla karşılaşacak. Üst üste iki galibiyetle grubun lideri olan Bahçeşehir Koleji, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.
Hamburg'taki Inselpark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Ligdeki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibini 98-90, ikinci maçında da İtalyan temsilcese Umana Reyer'i 93-74 yenen Bahçeşehir Koleji, grupta averajla lider durumda bulunuyor.
Oynadığı maçlarda henüz galibiyetle tanışamayan Alman ekibi Veolia Towers ise grubun son sırasında yer alıyor.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor