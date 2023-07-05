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Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı transfer etti

Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı transfer etti

Spor Haberleri

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türk Telekom forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Bahçeşehir Koleji formasıyla ter dökeceği belirtildi.

Bahçeşehir Koleji ayrıca Kartal Özmızrak'ın sözleşmesinin bir sezon uzatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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