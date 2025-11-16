Haberler

Bahçeşehir Koleji, A. Efes'i Deplasmanda Üstünlükle Geçti

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda A. Efes'i 78-75 mağlup etti. Maçın detayları ve oyuncu performansları haberimizde.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda A. Efes'i 78-75 mağlup etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç, Mehmet Şahin

A. Efes : Ercan Osmani 22, Jordan Loyd 25, Şehmus Hazer 14, Nick Weiler-Babb 5, Isaia Cordinier 4, Kai Jones 2, Rolands Smits 3, Brice Dessert, David Mutaf, Cole Swider, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Igor Kokoskov

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 23, Caleb Homesley 14, Tyler Cavanaugh 14, Trevion Williams 14, Matt Mitchell 5, Kenan Sipahi 5, Balsa Koprivica 3, İsmet Akpınar, Hunter Hale

Başantrenör: Marko Barac

1. Periyot: 22-15 (A. Efes lehine)

Devre: 40-41 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 58-58 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
