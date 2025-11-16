Bahçeşehir Koleji, A. Efes'i Deplasmanda Üstünlükle Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda A. Efes'i 78-75 mağlup etti. Maçın detayları ve oyuncu performansları haberimizde.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda A. Efes'i 78-75 mağlup etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç, Mehmet Şahin
A. Efes : Ercan Osmani 22, Jordan Loyd 25, Şehmus Hazer 14, Nick Weiler-Babb 5, Isaia Cordinier 4, Kai Jones 2, Rolands Smits 3, Brice Dessert, David Mutaf, Cole Swider, Erkan Yılmaz
Başantrenör: Igor Kokoskov
Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 23, Caleb Homesley 14, Tyler Cavanaugh 14, Trevion Williams 14, Matt Mitchell 5, Kenan Sipahi 5, Balsa Koprivica 3, İsmet Akpınar, Hunter Hale
Başantrenör: Marko Barac
1. Periyot: 22-15 (A. Efes lehine)
Devre: 40-41 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 58-58 - İSTANBUL