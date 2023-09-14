Bahçelievler'de Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri Heyecanı

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşlerinde heyecan dorukta. Pehlivanlar er meydanına çıkmak için gün sayıyor.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşlerinde heyecan dorukta. Pehlivanlar er meydanına çıkmak için gün sayıyor. "Pehlivanlar Bahçelievler'de kol bağlıyor" sloganıyla düzenlenen 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri, 16 Eylül Cumartesi günü Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'ndeki güreş çayırında gerçekleştirilecek. Kırkpınar Güreşleri'nde birincilik elde ederek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban ile Türkiye'nin en genç başpehlivanı Yıldıray Pala da 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne katılacak. Değerli başpehlivanlarımız Mustafa Taş, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, İsmail Koç, Atilla Güzel, Faruk Akkoyun da etkinlikte kispet giyecek.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır "Ata sporumuz yağlı güreşi yeniden Bahçelievler'de yapmaya başlıyoruz. Meşhur yağlı güreşçilerimizin, Edirne'den Kırkpınar'dan Türkiye'mizin her yerinden 400'ü aşkın pehlivanımızın katılacağı 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı dualı çayıra küçük büyük herkesi davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL