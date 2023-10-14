Bahçelievler Belediyesi'nde U23 Balkan Judo Şampiyonası düzenlenecek

Balkan Judo Birliği tarafından organize edilen 'U23 Balkan Judo Şampiyonası', Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyonaya Türkiye ve 10 Balkan ülkesinden yaklaşık 150 sporcu katılacak.

Balkan Judo Birliği tarafından organize edilen 'U23 Balkan Judo Şampiyonası', Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın açılış seremonisi bugün saat 16.00'da Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde yapılacak. Müsabakalar ise 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ev sahibi Türkiye ile birlikte Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kıbrıs, Yunanistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Kosova ülkelerinden yaklaşık 150 sporcu şampiyonaya katılacak. Şampiyonanın kapanış töreninde kazanan sporculara madalyaları verilecek.

"EV SAHİPLİĞİNİ YAPIYOR OLMAKTAN GURURU DUYUYORUZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Sporun şehri Bahçelievler'de böylesine önemli bir müsabakanın ev sahipliğini yapıyor olmaktan gururu duyuyoruz. İki gün boyunca Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde 10 ülkeden sporcun karşılaşmasını izleyeceğiz. Uluslararası bu müsabakayı izlemeye tüm komşularımızı davet ediyorum" diye konuştu.