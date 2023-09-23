Bahçelievler Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Spor Etkinlikleri Düzenledi

Bahçelievler Belediyesi, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası"nın bu yılki teması "şehrini keşfet", sloganı ise "gelecek enerjini koru" olarak belirlendi.

Bu kapsamda Kuleli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, bisiklet sürüşü ve çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Katılımcılar, Bahçelievler Belediyesince geliştirilen atıkların gübreye dönüştürülmesini sağlayan bisiklet tipi kompost makinesinde de pedal çevirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahadır, sağlıklı yaşam için hareket etmenin ve spor yapmanın önemini vurgulayarak, çocukluk veya gençlik döneminde amatör ve profesyonel spor yapılabildiğini ama bunun yaşam boyu sürmesi gerektiğini belirtti.