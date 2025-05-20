Bahçeli'den Galatasaray'a Tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Galatasaray futbol takımının 25'inci lig şampiyonluğunu kutladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024-2025 Trendyol Süper Lig'in 36'ncı haftasında 25'inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.