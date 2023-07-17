Bahçeli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Voleybol Milletler Ligi final maçında Çin'i yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı paylaştı. Başkan Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) Voleybol Milletler Ligi final müsabakasında rakibi Çin Halk Cumhuriyeti Voleybol Takımı'nı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın her oyuncusunu, teknik kadroyu, federasyon yönetimini gönülden kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum. FIVB Kadınlar Voleybol Dünya sıralamasında zirveye oturan Filenin Sultanları'na başarılarının devamını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA