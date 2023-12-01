- Bahattin Sofuoğlu, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu:

"Sezon inişli çıkışlı geçti ve her iniş çıkışta da bir şeyler öğrendim"

SAKARYA - Dünya Supersport Şampiyonası'nı 168 puanla pilotlar klasmanında 6. sırada tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni sezonda yeni parçalarla güçlendireceği motosikletiyle şampiyonluk için yarışacağını söyledi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nı kariyerinde ilk podyum sevincini 3. olarak yaşayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, şampiyonanın İspanya'da yapılan 4. ayağın 2. yarışını kazanarak podyuma birinci olarak çıktı. Geride bıraktığı sezonda 4 kez podyuma çıkan Sofuoğlu, 168 puanla pilotlar klasmanında sezonu 6. sırada tamamladı. Bahattin Sofuoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, geride bıraktığı sezonu değerlendirerek yeni sezonda yeni parçalarla güçlendireceği motosikletiyle hedefi olan şampiyonluk için yarışacağını söyledi.

"Sezon inişli çıkışlı geçti ve her iniş çıkışta da bir şeyler öğrendim"

Geride kalan sezonu değerlendiren milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, "Sezona çok çalışarak başladık daha sonrasında ise beklentilerimin dışında oldu. Ancak sezonun ortalarına geldiğimizde 4. ayakta ilk podyumu yaptık. Ertesi gün ise bunu zaferle neticelendirdik. Sezon inişli çıkışlı geçti ve her iniş çıkışta da bir şeyler öğrendim. Bu sezon 4 podyum yaptık, bunlardan biri zaferdi. Sezonu ise 6. sırada bitirdik ve sezon sonu bir şeyler öğrenek bitti. Bu sezon bitince önümüzdeki sezonun testlerine gittik ve o testlerde de yeni parçaları denedik, onlarda da güzeldi. Motivasyonumuz yüksek. Aynı şekilde ocak ayında testlere gideceğiz. Sezon bittiğinde bile ısınmalar devam eder. Çünkü ne zaman bırakırsan, uzun bir ara verirsen motosiklete tekrar atladığında bir afallama oluyor. Bu sebepten dolayı motosikletin tepesinde kalmak gerekiyor. Yer kuru, havalar güzel olduğu zaman bizim motosikletin tepesine çıkmamız gerekiyor. Aynı zamanda da yerler ıslak olduğunda da sürüyoruz. Çünkü bazen yarışlar ıslak zeminde olabiliyor. Kış olsun yaz olsun hep motosikletin üzerindeyiz. İlk testler güzel geçti sezon öncesi. Önümüzde iki test daha var. O testlerde de aradığımızı bulursak, zaman ve tur zamanları olarak hızlı olursak inşallah hedefimiz için uğraşacağız" diye konuştu.