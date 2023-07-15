Bahattin Sofuoğlu İtalya'da 4. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya etabında ilk yarışı 4. sırada tamamladı. Yarışı Stefano Manzi birinci, Marcel Schroetter ikinci ve Nicolo Bulega üçüncü sırada bitirdi. Genel klasmanda ise Bulega birinci, Manzi ikinci ve Schroetter üçüncü sırada yer alıyor.