Bahattin Sofuoğlu İtalya'da 4. sırada bitirdi
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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya etabında ilk yarışı 4. sırada tamamladı. Yarışı Stefano Manzi birinci, Marcel Schroetter ikinci ve Nicolo Bulega üçüncü sırada bitirdi. Genel klasmanda ise Bulega birinci, Manzi ikinci ve Schroetter üçüncü sırada yer alıyor.
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya etabında ilk yarışı 4. sırada bitirdi.
Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla Imola Pisti'ndeki ilk yarışa altıncı sıradan başladı.
Büyük çekişmenin yaşandığı yarışta, ay yıldızlı motosikletçi Bahattin, damalı bayrağı dördüncü sırada geçti.
Yarışı, Yamaha pilotu Stefano Manzi birinci, MV Agusta pilotu Marcel Schroetter ikinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise üçüncü sırada tamamladı.
Bu sonuçlarla genel klasmanda, Ducati pilotu Nicolo Bulega 263 puanla birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi 217 puanla ikinci, MV Agusta pilotu Marcel Schroetter ise 176 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Supersportta yarın TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.