Bahattin Sofuoğlu İngiltere'deki yarışta 8. sırada

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere'deki 6. ayağında ikinci yarışı 8. sırada tamamladı. Yaşadığı kazalar nedeniyle zor bir hafta sonu geçiren Sofuoğlu, Donington Park Pisti'ndeki son yarışa 14. cepten başladı. MV Agusta Reparto Corse takımıyla yarışan Sofuoğlu, hafta sonunun ikinci yarışında 8. sırayı elde etti. Yarışı Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, Yari Montella ikinci ve Federico Caricasulo üçüncü sırada tamamladı. Genel klasmanda ise Nicolo Bulega birinci, Stefano Manzi ikinci ve Federico Caricasulo üçüncü sırada yer aldı.